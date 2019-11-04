天天吃好料》台中無敵一家鰻屋 鰻魚吃法翻新

在無敵一家鰻屋可吃到多種鰻魚料理。（記者張菁雅攝）

2019-11-07 08:46:51

〔記者張菁雅／台中報導〕台中在地老字號餐飲集團–大漁餐飲，最近在公益路的美食一級戰區開設「無敵一家鰻屋」，推出近40種鰻魚料理，除了傳統的鰻重、鰻魚釜飯外，還有鰻魚壽司蛋糕、鰻魚丸壽司、鰻骨薯條等創意料理，不僅口味創新，繽紛的色彩更吸引網美前往拍照。

大漁餐飲集團旗下有迴轉壽司、鐵板燒及居酒屋等餐廳，集團負責人江俊民找來各餐廳主廚為「無敵醫家鰻屋」設計鰻魚料理，呈現全台最多種的鰻魚吃法。

江俊民表示，台灣氣候適合養殖鰻魚，但頂級鰻魚幾乎都外銷日本，為了讓台灣人也能吃到外銷日本等級的鰻魚，特別與鰻魚養殖戶合作，嚴選產量只佔10％、擁有「王者之鰻」稱號的青口鰻魚為食材，1公斤約4至5尾，相較其他規格的鰻魚，口感特別肥嫩，且每日新鮮現殺，並以台灣龍眼炭現烤，完美呈現鰻魚的美味。

在經典鰻魚料理方面，招牌的鰻重有蒲燒、白燒2種選擇，蒲燒方式在坊間很常見，而不沾醬汁直火碳烤的白燒，只要沾點山椒粉，即可品嚐到活鰻的纖細口感與新鮮風味。業者也推薦「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」除了吃原味，還可加入芥末、蔥花，最後倒入高湯，成為茶泡飯。

為了吸引年輕人，「無敵一家鰻屋」也推出「網美風」的鰻魚飯系列，例如，鰻魚壽司蛋糕是在捏成甜甜圈外型的醋飯鋪上金黃色蛋皮，再放入蒲燒鰻魚、鮮蝦等食材，成為狀似生日蛋糕的鰻魚壽司。

鰻骨薯條配鰻魚可樂將炸得酥脆的鰻骨沾上凱撒沙拉醬、黑松露醬、莎莎醬，再搭配以鰻魚萃取物製作而成的可樂，相當有趣。創意鰻魚丸壽司則以流行於京都的圓球狀「手毬壽司」為概念，將捏成圓球的醋飯，搭配蒲燒鰻、山蕨菜、壽司蝦等配料，模樣小巧可愛，十分吸睛。

鰻魚壽司蛋糕造型相當可愛。（記者張菁雅攝）

鰻骨薯條配鰻魚可樂，附上3種沾醬。（記者張菁雅攝）

創意鰻魚丸壽司小巧可愛。（記者張菁雅攝）

蒲燒鰻魚釜飯3+1吃法。（記者張菁雅攝）

無敵一家鰻屋 吸引網美前往用餐、拍照。 （記者張菁雅攝）

無敵一家鰻屋 位於公益路美食一級戰區。（記者張菁雅攝）

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