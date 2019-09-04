中市宣傳片讓老人上跑步機 醫師建議：游泳體操更好

2019-09-04 21:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市社會局宣傳愛心敬老卡去國民運動中心有優惠，卻拍攝一排老人陸續站在跑步機，不扶手把滑下來，猶如讓老人做特技表演惹議，醫師看了都驚呼「嚇死了！」強調長者「摔不得！」此片根本是反宣傳，經本報披露後，社會局面對反對聲音，今天將影片從臉書粉絲頁下架，醫師認為銀髮族做運動可以游泳、做體操更好，國民運動中心有那麼運動設施可選擇，實在不解社會局宣傳跑步機的舉動。

今年7月才剛發生一名80歲老人到健身房跑跑步機不慎摔傷骨折，一名不具名的復健科醫師說，自己60歲出頭跑跑步機都會跌倒了，何況是老人家，一般74歲以下的初老老人有運動習慣、身體狀況還要夠好才能跑跑步機，再年長真的就很危險了，其實長者跑跑步機容易跌倒，不太建議老人使用跑步機。

副教授級家醫科醫師張啟中說，年輕人跑跑步機都可能跌倒了，社會局請長輩拍這種恐怖宣傳影片，根本是「反宣傳！」鼓勵長輩學做危險動作，一旦長輩跟著做發生意外，是可以申請國賠，政府必須負責後續問題。

張啟中強調長輩可視身體狀況和體能，或許可使用跑步機，但要有人在旁陪伴、幫忙控制速度，但是進長輩使用國民運動中心設施，可以游泳、做體操更好，實在不解社會局舉動。

復健科醫師也說，老人要走跑步機不是不可以，但要非常小心，而且老人常有肌 少症、骨質疏鬆及退化性關節炎等問題，如果要走跑步機，除了身體狀況要好，平常也要有運動習慣，除了要小心評估，也要有人陪伴，而且上跑步機時跑步時也要防護帶等安全措施，等到機器完全停止，才能下來，否則容易跌倒、骨折受傷。

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