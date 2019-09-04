遭保母虐昏女童上月出院 媽媽：女兒復健進步中

2019-09-04 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中1歲陳姓女童今年6月遭郭姓保母施虐，嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅3分，經醫院搶救1個多月救回一命，手腳能動、眼睛看人，郭姓保母今天被依重傷害罪起訴。而女童上月出院後，由媽媽帶回家照顧，為了讓女兒接受專業早療與照護，目前已入住慈濟醫院護理之家，媽媽說，女兒在早療黃金期，復健後在進步中。

檢方指出，郭姓保母只因失眠、情緒不佳，忍受不了女童換尿布不配合及自己1歲多的兒子哭鬧，竟雙手抓住女童腋下用力搖晃，再單手粗暴把女童拉起來、甩在地板上床墊，造成頭部直接撞擊床墊，就逕自去安撫自己的兒子，等到女童沒了哭聲，才進房查看，女童已經沒有任何反應，經CPR無效送醫。

女童媽媽得知女兒只是不配合換尿就慘遭保母暴力施虐，她未接電話，僅以LINE回應說，目前還沒開庭、交給法院處理就好「目前我只想陪著妹妹做復健，其他想法都沒有，謝謝關心。」

社會局家防中心主任侯淑茹說，女童目前能自主呼吸、眼睛也能張開，媽媽也從未放棄希望，讓女兒持續做復健，但媽媽單親，如果長期獨自照顧，身心負荷太大，協助找到慈濟醫院附設護理之家接手照護女童，上月26日已經入住，讓媽媽能喘口氣，也能重回職場工作，照顧另名2歲哥哥。

侯淑茹說，社會局為女童持續開立專戶捐款，目前累計30萬，支付慈濟每個月照護費，之後會協助女童申請身心障礙手冊和中低收入戶，一旦通過具社福身份，未來管灌、尿布及輔具等支出都有補助，減輕女童家人壓力。

女童遭保母施虐重傷昏迷送醫，媽媽一度因女兒病況不樂觀，不想讓女兒受苦陷入兩難，上直播問網友意見，大批網友義憤填膺，到保母住家外丟雞蛋抗議，幸女童在中國醫大附設兒童醫院搶救下手術、低溫治療，女童也展現驚人的生命力，傷勢好轉，能張眼、抬腳、握住媽媽的手。

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