台中一中校長救助弱勢學生 將教部獎金全數捐

2019-09-04 20:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中校長陳木柱在教育界服務36年，致力助經濟弱勢學生安心學習的他，曾意外得知單親學生爭取獎學金只為幫臥病在床的父親換張舒服的床，遺憾學生最後未能獲得獎學金，經他協助引進家長資源，不但送新床到學生家中，更提供10萬元獎學金，讓學生無後顧之憂學習，學生最後順利考上大學；今年他獲教育部「校長領導卓越獎」，全國僅6名高中校長獲獎，他將20萬元獎金全捐給學校，半數捐作弱勢生國際教育交流基金，另10萬元鼓勵教師教學改革。

從基層教師開始服務的陳木柱，曾獲師鐸獎、杏壇芬芳錄等榮譽，歷經卓蘭高中、清水高中及一中校長，在一中連任成功的他也是近年明星高中少數連任的校長，今年獲教育部2年遴選一次的校長領導卓越獎。

陳木柱投入教育工作有逾半、18年資歷擔任校長，在不同學校服務過程中常看到弱勢學生辛苦學習的情況，到台中一中服務後，更致力「讓每一位有能力進入一中就讀的學生，不因經濟弱勢喪失接受菁英教育的機會」，加強照顧弱勢學生無後顧之憂學習。

包括擴增為照顧經濟弱勢與遭逢變故學生設立「野薑花基金」，只要老師提報，校方基本審核後就提供包括註冊、服裝、書籍、團膳、住宿、課業輔導費補助及每月3000元生活費，6年多來照顧565人次學生；另有拔尖扶弱獎助學金發給弱勢學生每學年最高10萬元獎學金。

陳木柱說，曾有學生與父親相依為命，但父病長年臥床，一次意外從學生申請校外獎學金的文件中看到學生寫到「希望能利用獎學金幫爸爸買張床」，他訝異細問才發現原來家境拮据的學生除要照顧自己，更要照顧生病的父親，但父親躺了10多年的床已變形，孝順的他想讓父親睡得舒服，可惜學生最後未能獲得該項獎學金。

心疼學生的孝心，陳木柱跟家長會及媽媽聯誼會提起學生狀況，媽媽聯誼會隔天就送一張床到學生家中，另助他申請拔尖扶弱獎助學金10萬元，讓學生沒有後顧之憂順利考取國立大學，更加深他助弱勢學生的動力。

近年來各校積極推廣國際教育，鼓勵學生到國外開拓國際視野，想到經濟弱勢生無力承擔旅費，陳木柱又籌設國際教育交流基金，獲得校長領導卓越榮譽可獲頒20萬元獎學金，他已決定10萬元捐國際教育基金，盼拋磚引玉有更多人共襄盛舉鼓勵經濟弱勢生；另10萬元鼓勵教師投入教學改革。

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