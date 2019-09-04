挑戰沈智慧 民進黨徵召交大助理教授莊競程

2019-09-04 18:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨中執會今天通過新一波區域立委徵召選區提名，台中市第五選區（北屯區、北區）徵召交大生醫工程系助理教授莊競程，迎戰爭取連任的國民黨立委沈智慧。

民進黨中執會今天下午開會，民進黨祕書長羅文嘉致詞時，引用「有志者是競程」口號，介紹莊競程出場。他說，莊競程目前是國立交通大學的助理教授，專長是做生醫工程，加入民進黨已經5年了。在經過黨的策略小組多方的徵詢及評估，最後決定邀請他在艱困的台中市第五選區，出馬角逐立委選舉。

莊競程表示，2014年看到太陽花學運，燃起他心中對台灣這塊土地的疼惜，因此毅然決然加入民進黨，投入守護台灣民主的行列。日前他參加由光合教育基金會所舉辦的「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」座談會，現場發現來了很多的年輕朋友，這讓他對台灣的未來充滿希望，看看香港，想想台灣，面對中共的威脅，台灣絕對不能置身度外！

莊競程指出，這場選舉不是他個人的選戰，而是所有台灣人民守護自由民主之戰，展現台灣人的志氣，希望「有志競程！」在接受黨的徵召之後，他將繼續走訪地方基層爭取支持，團結所有力量，全力以赴來贏得這場選戰，守護台灣的價值。

他說，未來他會發揮專業，透過數位科技的力量在公共建設、醫療與教育上達到便民利民的目標，並結合在地文化，推展文化觀光產業，恢復在地榮耀！

莊競程最後強調，雖然北北屯區向來被視為是民進黨的艱困選區，但是他絕對會全力以赴，讓北北屯翻轉進步，也守護台灣進步的價值。

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