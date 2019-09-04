日帥哥丟手機不到1小時尋回 致謝「有回到家的感覺」

2019-09-04 16:54

〔記者許國楨／台中報導〕森姓日籍旅客來台自助旅行，前天搭小黃到一中商圈逛街下車後才驚覺手機遺忘在車上，急得步行回下塌旅館求援陪同報案，警方立即依有限線索調閱路口監視器篩選、過濾，很快循著車牌聯絡到運將找回手機，長相俊秀的森男見手機不到一小時就物歸原主，立即透過翻譯軟體向警方表示：「台灣人真的很溫暖且不貪心，真的讓他有回到家的感覺。」

台中市一中商圈熱鬧繁華，吸引了各路網紅、美食專家打卡拍照，更讓許多日、韓、港籍遊客列為必遊景點 ，而轄區第二分局育才派出所警員侯瑞峰、陳育擇，前晚9時許接獲日籍旅客森男報案，表示獨自來台自助旅行，稍早搭小黃到該商圈準備逛街，未料下車後才驚覺將手機遺忘車上。

由於相關旅遊行程、個人照片都儲存手機內，且旅途中交通訊及翻譯都要靠手機幫忙，若沒有手機將寸步難行，且身在異地也不知道該如何聯絡司機，內心非常著急，只得先步行回下塌旅館求援，並由館方陪同向警方報案求助。

警方先安撫森男緊張情緒，請他慢慢回想搭車行車路徑、下車地點及計程車車型、外觀等，立即依有限線索開始調閱路口監視器，才花了約30分鐘篩選、過濾，就專業的鎖定最有可能車輛，循著車牌聯絡到鄧姓司機，也順利在後座找到手機。

熱心司機也特別在百忙中將手機送到派出所，森男看到手機竟然不到1小時就物歸原主，非常的開心及興奮，立即透過翻譯軟體向警方表示：「台灣人真的很溫暖且不貪心，司機也願意放下工作特地將手機送還給他，更對於警方的高效率感到敬佩與感謝，讓他有回到家的感覺。」

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