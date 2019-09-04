癢！小兄妹罹患異位性皮膚炎 她4歲抓到腳底流血無法走

2019-09-04 13:53

〔記者張軒哲／台中報導〕癢到崩潰！一對7歲與4歲的兄妹飽受「異位性皮膚炎」所苦，兩兄妹雙雙掻癢抓到體無完膚，妹妹甚至抓到腳底破皮流血無法行走。台中慈濟醫院醫師余孟恭用藥與飲食、環境衛教三管齊下治療，月餘大幅改善症狀。

小兄妹來到余孟恭門診，兄妹都是兩歲起出現皮膚症狀，起初只有臉部皮膚小面積泛紅，感覺癢就忍不住抓；4、5歲後皮膚掻癢範圍愈來愈大，掻抓痕跡也愈來愈嚴重。看遍中、西醫做過各種異位性皮膚炎的治療，也試過很多保濕乳液及減敏產品，效果都有限，經人介紹來看小兒免疫專長的余孟恭。

余孟恭指出，異位性皮膚炎是慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎病症，發生主要原因與遺傳基因、環境誘發因子與個人免疫及體質有關。特別的是，小兄妹的父母都沒有異位性皮膚炎病史，這種情形並不常見，治療方向必須從環境與體質方面著手。

余孟恭發現，兩兄妹除手肘彎、膝蓋窩外，連肚子、背上、臉上與四肢，處處可見被抓破皮的病灶，皮膚粗糙甚至苔蘚化，周遭皮膚色素沈著或有疤痕化組織，尤其罕見的是小妹妹才4歲，已出現嚴重皮膚症狀。抽血檢測發現，小兄妹兩人免疫球蛋白E（Immunoglobulin E，簡稱IgE）都超過5千，引發異位性皮膚炎可能的過敏原達20多項。

余孟恭表示，針對小兄妹病情，用藥方面依症狀使用免疫製劑、抗組織胺與類固醇制劑，改善過敏。飲食部份衛教父母，避免讓孩子吃甜食、喝含糖飲料與油炸食物，多吃富含維生素Ｃ及微量元素鋅（Zn）的綠色蔬菜跟水果。此外，居家環境則須減少灰塵、勤換寢具減少塵蟎曝露。

余孟恭強調，有些嚴重的異位性皮膚炎個案可能需要長期調理，小兄妹在家長充分配合下，治療月餘，病情已明顯控制並呈現穩定，皮膚逐漸重現平滑正常狀態，尤其哥哥在皮膚改善後，食欲變好，體重、身高都有增加，進步明顯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法