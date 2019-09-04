高雄氣爆善款風波 顏寬恆：民進黨「顧全大菊」

2019-09-04 13:45

〔記者張軒哲／台中報導〕近日傳出高雄市政府觀光局挪用高雄氣爆150萬善款，在2016年5月8日至11日，到大阪進行為期4天的大阪觀光推廣會，立委顏寬恆今日痛批，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」。

據傳，高雄市府觀光局在2016年5月8日至11日，到大阪進行為期4天的大阪觀光推廣會，然而推廣活動只舉行3個半小時，其中高雄市與屏東縣觀光局各簡報15、10分鐘，以及拜會大阪觀光局和座談2個半小時，根本就是拿公務員出差旅費當豪華出國團使用。另外，根據報導指出，高雄市政府於2016年7月執行到2018月10月的「四季逍遙遊計畫」，動支善款149萬元，推出甲仙、美濃等10種輕旅行路線，但補助民眾遊玩卻沒有納入災區，更可惡的是，該計畫在去年10月，在選舉前補助民眾前往台中賞花。

顏寬恒表示，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」，所以故意又將矛頭指向其他縣市的善款運用，刻意混淆視聽，希望他們能夠針對這個問題，給社會大眾一個合理的解釋。

顏寬恆表示，善款的運用必須要用在刀口上，幫助受災戶，幫助重建家園，讓受災戶能夠回到正常生活，但絕對不能流於綁樁、招待選民，推廣觀光和招待選民，就只有一線之隔，特別是善款運用的時機和方式，不應有瓜田李下的嫌疑。

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