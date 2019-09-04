駕駛衝過路檢點 警不追直接調監視畫面開罰18萬

2019-09-04 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方凌晨在交流道執行取締酒駕路檢勤務，期間一輛自小客假裝配合，卻猛踩油門衝過路檢點加速逃逸，警方並未追逐而是立即調閱錄影畫面，查出這輛車的車主是郭姓女子，依視同拒測直接對她開罰18萬元，並吊銷駕駛執照。

國道1號大雅交流道為各縣市來往大台中的重要幹道，經數據分析顯示為治安熱點，轄內第六分局不定期在此交通樞紐加強攔查，如有不法分子進入台中即能一網打盡，展現決心及時攔阻不法。

而該分局西屯派出所今天凌晨一時許在此交流道規劃執行取締酒駕勤務，一輛三菱灰色自小客行經路檢點時，警方示意駕駛搖下車窗受檢，駕駛僅搖下不到一半車窗即自車內飄出濃濃酒味，警方研判有酒駕情事立即要求對方到路旁接受酒測，未料駕駛先是假裝配合，接著突然猛踩油門加速衝過路檢點逃逸。

警方基於安全未追逐，但立即調閱當時路檢點錄影畫面，認定該車駕駛衝過攔檢哨等同拒絕酒測，進一步查閱車牌查出車主是38歲的郭姓女子，依據道路交通管理處罰條例第35條第4項逕行告發，直接對郭女開出拒絕酒測的18萬元罰單，並吊銷駕駛執照，郭女還要接受交通安全講習。

而郭女如對處分有異議，必須申訴並舉證駕駛身分，來證明不是她闖過攔檢哨；警方則呼籲駕駛人，目前酒駕新制實施後相關罰則加重，請民眾切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，貫徹「酒駕零容忍」執法決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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