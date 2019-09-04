計程車之狼性侵女子還想「擱再來」 確定要關8年半

2019-09-04 11:19

〔記者張文川／台北報導〕台中市計程車司機吳國仲，去年9月駕小黃行經中市西屯區，見智能障礙女子小芳（化名）獨自站在公車站牌旁等車，遂以免費搭載為由騙她上車，載到高速公路下方涵洞性侵，強取小芳的手機打電話給自己，取得她號碼，再約小芳「明天要再來」，警方翌日在公車站牌埋伏逮捕吳男；法院一、二審均依強制性交罪將吳男判刑8年半，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，吳男去年9月4日下午1點多，行經小芳等車的公車站牌，招攬小芳搭車，小芳拒絕，他又謊稱可免費載她，她受騙上車，吳男卻把車開到高速公路一處涵洞內性侵她。

吳男事後拿出紙筆，要求小芳留下姓名與電話，但小芳只會寫姓名，背不出電話，吳男強取她手機撥號給自己，取得小芳的電話號碼，並跟小芳約定「明天要再來」，將小芳載到一處超商放她下車。小芳返家後告知母親報警，隔天下午警方在同站牌埋伏，果然逮捕「擱再來」的吳男。

法院審理時，吳男承認與小芳發生性關係，但辯稱他想結交小芳為女友，小芳也願意，雙方才發生關係，是情投意合，小芳還留電話給他，並相約隔天再見。

但一、二審法院都認定吳男性侵的犯行明確，破壞女性民眾對於搭乘計程車安全性的信賴，又食髓知味企圖再與小芳聯繫，犯後狡辯，態度惡劣，重判8年6月。最高法院今駁回吳男上訴定讞。

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