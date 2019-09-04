保母摔女童致重傷害被訴 警察丈夫不起訴

2019-09-04 11:13

［記者楊政郡／台中報導］台中市鄭姓警員與郭姓妻子，婚後育有一子，為貼補家用，郭婦接受托育員結業後，受託照顧2幼兒，包括自己的幼兒，違規照顧3名未滿2歲嬰幼兒，但郭婦照顧別人的孩子缺乏愛心、耐心，又失眠情緒不佳，忍受不了孩子哭鬧，雙手抓住陳姓女童腋下用力搖晃，再單手粗暴的把女童拉起甩在地板上床墊，陳童頭部直接撞擊床墊，救回一命但已達重傷害程度，郭婦被依重傷害罪起訴，鄭員當時未在場，另案不起訴。

今年發生在台中市太平區這起居家式托育虐童事件，一度引發直播主號召群眾到保母家、地檢署鬧場，要求把保母關起來，警方事後還移送直播主劉冠廷等10人，目前仍在檢方另案偵辦，地方上鬧得沸沸揚揚。

檢察官起訴指出，郭婦（24歲、羈押中）與鄭員新婚，2017年生下一子，郭婦全職在家照顧小孩，為了貼補家用，2018年底接受托育人員受訓，結業後，2019年3月就受雇托育1歲7個月「吉寶」半日托，同年4月又受托同時照顧陳童（11個月大）全日托。

依居家托育服務者登記及管理辦法，郭不但已超收，超過個人負荷，且同時受託照顧「吉寶」及陳嬰皆未向主管機關報備。

今年6月21日當天上午9時許，郭婦要為陳童換尿布，陳童兩腳伸直未配合，郭婦拍了一下大腿，此時郭婦的小孩也在一旁哭鬧，陳童跟著哭鬧，郭婦情緒失控，雙手抓住陳童腋下，來回用力搖晃，陳童頭部受到劇烈搖晃，她放回嬰兒床再試圖換尿布，陳童還是繼續哭鬧，一旁自己的小孩也哭鬧不停，郭婦竟單手抓起陳童，從嬰兒床直接就摔往地板上雙人床墊（彈簧床），然後就走進客廳去安撫自己的小孩。

幾分鐘後陳童哭聲平息了，郭婦再度進入育嬰室，陳童無動靜，叫也沒反應，抱至客廳地板進行CPR心肺復甦術急救，仍無反應，趕緊報警處理，送往中國附醫。

醫師發現陳童右側硬腦膜下出血、急性腦水腫合併中線橫移、視網膜下出血，左側尺骨、橈骨骨折，經開腦手術救回一命，但需鼻胃管進食，左側肢體偏癱、言語能力有限，已達重傷害程度。

檢方發現郭婦在今年就兩度因失眠、情緒不佳就醫，6月10日醫師還開安眠藥給她，而從她與閨密的對話，確實這段時機情緒不穩，發脾氣頻率越來越高。

外界一度懷疑鄭員也涉案，且教導郭妻串供，檢方已經釐清，鄭員確實在陳童哭鬧前，騎機車外出到新住處看裝潢，回來時門口就遇到救護車，他還不知發生何事。檢方發現郭婦刪除許多簡訊對話，一度起疑，不過此部分雖未能證實刪除的內容，但無證據證明與鄭員有關。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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