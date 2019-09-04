獨家》中市敬老卡宣傳片老人玩特技 醫生大驚：腦袋灌水泥？

2019-09-04 08:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕宣導片也能拍成錯誤示範?台中市社會局網站最近上傳一部影片，宣導敬老愛心卡也能去國民運動中心有優惠，結果畫面卻拍攝一排老人當模特兒，陸續拿著敬老卡站上跑步機，卻不扶手把滑下來，這影片讓網友看了心驚，醫生更質疑：拍片的人腦袋灌水泥?

這影片陸續請四人老人依續站上跑步機再滑下來，主要是宣傳敬老卡可以使用運動中心，但只見四位模特兒戒慎恐懼的動作，還有一名婦人滑下來不穩。

最後一名男性長輩還從滑行的跑步機跳下來，最後字幕再打上「敬老愛心卡無極限．運動免費快來體驗！」

影片在網路流傳，讓網友看了大驚「是請老人做特技表演嗎」、「台中市社會局有事」醫師張啟中也吃驚說「嚇死了！」質疑社會局是「阿達嘛孔固力」（腦袋灌水泥）根本是「反宣傳」老人此舉容易跌倒，政府要負責嗎？

副教授級家醫科醫師張啟中說，跌倒是65歲以上老人意外死亡的主因，防跌都來不及了，社會局怎麼會拍攝這種危險動作，老人家常有肌少症、骨質疏鬆問題更是「摔不得！」跑步機速度難控制，一旦發生意外非常危險。

社會局表示，該影片拍攝手法採KUSO有趣、好看、有噱頭，比較突發其想式的，主要目的是為宣導長者多使用敬老愛心卡去運動，吸引大家目光，鼓勵長者多社會參與，不只能搭公車、坐計程車，也能去國民運動中心運動，當然使用時也要遵守健身房規範，也會請運動局要求運動中心多注意長老使用安全，大家的意見，社會局都聽到了。

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