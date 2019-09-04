紙風車真的回台中了！文化局：11月屯區藝術中心見

2019-09-04 07:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕上個月爆發紙風車劇團突聲明因政治介入，拒到台中公益演出風波後，台中多名立委另謀出路自力邀請紙風車到台中演出，立委洪慈庸昨已在臉書宣佈，邀紙風車劇團9月28日在神岡國小演出；台中市文化局長張大春強調，台中市府努力跟紙風車溝通，絕無政治干預藝文的立場，已獲紙風車諒解，紙風車原訂參與屯區藝文中心10週年館慶演出，確定如期在11月16日登場，大小市民均能盡情享受紙風車。

上個月紙風車拒到台中公益演出聲明後引發軒然大波，台中市政府成眾失之的，怒火快速延燒，讓台中市長盧秀燕第一時間跳出來道歉並強調「努力化解誤會，一切以孩子為重」，她說，可能跟政府及學校機關有溝通和認知上的落差，如果因此造成紙風車的誤解，「絕對是我們有錯」，處理上有不夠完善的地方，不會迴避，謹此致歉。

台中市多名立委事件後更行動力挺紙風車到台中演出，除洪慈庸宣佈邀紙風車劇團9月28日在神岡國小演出外，立委張廖萬堅也爭取企業贊助年底邀紙風車台中加碼演出兩場，立委黃國書與蔡其昌也各有爭取演出計畫，台中市政府的進展也倍受矚目。

台中市文化局長張大春指出，上個月爭取到北上破冰，與紙風車紙風車執行長李永豐碰面溝通誤會，強調市府絕無政治干擾藝術及支持紙風車所有公益演出的立場，均獲紙風車諒解，原訂邀紙風車11月16日參與屯區藝文中心10週年館慶的演出活動，均照原訂計畫進行中，紙風車11月16日晚上7點將在屯區藝文中心戶外露天劇場演出「台灣幻想曲」，開放喜愛紙風車的大小市民都能快樂欣賞紙風車的表演。

張大春指出，台中市府未來也會另再邀約紙風車到台中參與演出，讓台中的藝文活動更蓬勃發展。

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