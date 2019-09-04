對方才小六！兩情相悅雖美 姦淫幼女罪判囚2年

2019-09-04 00:15

［記者楊政郡／台中報導］莊姓男子去年七月透過FB認識才國小六年級的「小逢」（化名），進而成為男女朋友，而在同年10月、11月兩度在汽車旅館內發生性行為，雖然過程是兩情相悅，但姦淫幼女罪逃不掉，雙方雖和解，取得女生父母諒解，兩人還以男女朋友交往，法官已經減刑判處2年徒刑，不能易科罰金，必須入監服刑，此案可上訴。

台中地院判決書指出，莊男去年七月透過FB社群網站認識就讀小六的小逢，也明知對方只是未滿14歲少女，但同年10月初在小逢住處附近某汽車旅館內，11月在台中市皇凱賓館內，在不違背小逢意願，兩情相悅情形下發生性交行為兩次。

不過女孩情竇初開、初嘗禁果，回家舉止就出現異常，父母追問下說出實情，而姦淫幼女屬於公訴罪，莊男被小逢父母追問也坦承犯行，被提告後偵審期間均坦承犯行，核與小逢的供辭相符，罪刑明確。

而莊男積極與小逢父母取得諒解，雙方達成和解，犯後態度良好，堪認已知悔悟，他們原本就是男女朋友相稱，相戀交往方式等情來看，可見被告是基於男女情愛，而出現性慾衝動行為，與一般單純受性行為不同。

基於有效節省司法資源，及其與被害人發生性交時，均為兩情相悅，並未違反被害人之意願等情，犯罪手段平和，與被害人及其母在本院簡易庭調解成立，表明願意原諒被告等情，合併判處2年徒刑。

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