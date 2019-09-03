33歲粉領族工作壓力大 長髮、眉毛竟掉光

2019-09-03 20:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名33歲的粉領族工作壓力大、失眠，1年多前開始掉髮，掉到頭頂光禿禿，連眉毛都掉光，就診西醫查無原因、治療也無效，轉診到中醫，認為是肝血不足，接受補血、養血中藥治療和穴道按摩，現在4個多月開始冒出新髮。

中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科主任林榮志指出，中醫認為「髮為血之餘」頭髮是血液的表現，氣血不足時易掉髮，當肝血不足時，容易造成眼乾、皮膚乾燥、指甲裂紋，以及掉頭髮，正常人掉髮每日約100根，如果持續掉髮超過100根，就有問題了。

這名粉領族不明原因掉髮，就診西醫檢查沒有生病、荷爾蒙異常或重金屬中毒，接受皮膚科治療也無效，持續落髮，最後全都掉光了，但毛囊還在，被轉診到中醫科，林榮志發現她雙脈弦、皮膚乾、身材瘦、膚色也暗沉，診斷氣虛、血虛、肝血虧止，肝血不足致毛髮缺乏足夠養份，造成落髮。

林榮志開立當歸、何首烏、東阿阿膠等中藥補血、養血，以及丹參、香附活血，加上葛根湯引藥上行到頭面，建議在百會穴、率谷穴、關元穴做穴道按壓，促進頭皮血液循環，刺激頭髮生長，4個多月後，光禿禿的頭頂和眉毛開始冒出毛髮了。

掉髮原因有化療、壓力大，刺激飲食、營養不良、荷爾蒙異常、或使用含矽靈的洗髮精，而且夏天頭皮易出油，掉髮量會增多，頭皮乾燥的人在秋天也易掉髮，出現這些狀況，都要儘早處理，當頭皮常覺得搔癢，也是頭皮發炎容易掉髮的警訊。

林榮志提醒，少吃烤炸辣、高油脂食物、冰品、酒精、咖啡等刺激性飲食，尤其冰品「寒濕凝滯」，會出現怕冷，手腳冰冷，末梢循環不良，另外洗完頭髮要吹乾，避免毛囊感染，進而影響頭皮與頭髮的健康，如果發現洗完頭髮，排水孔的掉髮比往常多或覺得頭皮光亮，建議就醫。

林榮志建議，平日可按摩百會穴（兩耳尖直上頭頂的中間點）、率谷穴（耳尖直上二根手指處）及關元穴（肚臍下三寸、約四指幅寬處）每次按壓15到30下，想到就按摩，可促進頭皮及身體氣血循環，改善掉髮、白髮等問題。

百會穴可調整自律神經、幫助氣血循環，對於維持頭髮的營養很有幫助，如果有白髮、掉髮或者是頭皮屑困擾的人，建議可以天天按壓；頭部側邊掉髮代表膽經衰弱，通常是壓力大、晚睡造成，可按壓率谷穴。

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