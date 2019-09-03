台中太平這裡常破管 連柏油都不敢重鋪…

2019-09-03 20:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區大興五街附近巷弄的自來水管，都是超過20年的老舊塑膠管，頻頻破管，整個路面到處是破管挖掘的補丁痕跡，而且路寬只有6米，每次破管居民就進出困難，里長也不敢請市府重鋪路面，立委何欣純今天要求自來水公司年底前擬出汰換計畫，明年施工。

太平光明里長胥樹文說，里內大興五街，還有大興五街48巷、50巷的自來水管，都是老舊的塑膠管，這4、5年來幾乎隔沒多久就出現破管，短短100多公尺的小巷，到處都是破管修復後重鋪的痕跡。

胥樹文說，每次破管修復前後就要約半天，民眾進出受影響，之前也曾整條巷子柏油重鋪，結果隔沒幾天就又因破管開挖，民眾都說浪費錢，所以已經3、4年沒有申請進行路面刨除重封，希望能早日汰舊換新，解決漏水問題。

住在大興五街50巷的吳姓婦人也說，頻繁破管不但浪費水，道路更因修補凹凸不平，住戶出入更是受影響，希望能早日更換新幹管，一勞永逸解決破管問題。

立委何欣純說，自來水是民生基本設施，頻繁破管不但影響供水穩定，更造成路面凹凸不平，要求自來水公司台中給水廠年底前擬出汰換計畫，明年優先更換大興五街附近幹管。

自來水公司台中給水廠說，大興五街附近的幹管都是超過20年的老舊幹管，之前曾規劃整個區域進行汰換，但因經費龐大，需排定時程爭取經費，儘量爭取列入明年下半年進行更換。

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