空服員轉換跑道任警察 市場阿嬤直呼「緣投又年輕」

2019-09-03 12:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕27歲的賴威廷過去曾擔任空服員，但在兩年前，考上警察特考，現任職於烏日警分局大肚分駐所的員警，高顏值的他在市場對阿公阿嬤進行交通宣導時，老人家直呼「現在的警察都如此年輕、緣投」，嘴巴超甜的他則是回應「因為你美，我是大肚孫仔」說得老人家心花朵朵開。

烏日警分局大肚分駐所的員警賴威廷，曾擔任過空服員，由於是跑東南亞線，他看到很多移工，離鄉背景到台灣甚至其他國家工作，有很多移工第一次坐飛機，緊張到嘔吐，還很不好意思的跟他道歉，讓他感觸很深，就興起想幫助移工的念頭。

由於他本身具有冒險的精神，也希望了解各個不同階層的人，在兩年前辭去空服員的工作，因曾擔任實習記者，便選擇當警察，同時考上警專及警察特考，被分派到烏日分局的大肚分駐所。

當時賴威廷只有25歲，而且曾任空服員，屬於高顏值，因表現良好擔任專案小組，還時常到市場去 向阿公阿嬤宣導交通，阿嬤看到如此帥且態度非常好的警察，忍不住大讚，現在的警察怎麼都「如此緣投」「如此年輕」。

帥帥的賴威廷則是跟阿嬤說「你長得如此美」，「我是大肚的孫仔」，說得阿嬤心花朵朵開。

擔任警察相當辛苦，但賴威廷甘之如飴，雖辛苦但覺得很「踏實」，他表示，覺得自己不能一直活在「溫 暖層」，應該給自己多一點歷練，多了解社會的問題。

很多人很怕看到屍體，尤其是菜鳥員警，賴威廷表示，可能自己在擔任實習記者時，跑過社會新聞，就不會怕，即使看到屍體解剖也不害怕。

不過，兩年來，也遇到一些奇怪的事，曾有一位90多歲阿公晚上不睡覺，在社區大鬧，他獲報前往處理，阿公說很害怕，因為看到日本兵打過來，他安慰阿公不要怕，他會保護阿公，但第二次阿公竟然上吊了。

另外，有一次也一位80多歲的老先生失蹤，老先生的女兒跟他講，前一天老先生說聽到墳墓有人叫他，他跑到墳墓去找老先生，但竟然已死在墳墓，死因是熱衰竭 。

由於賴威廷會講英文，又曾在越南住半年，而大肚有很多移工，若移工遇到問題，他便出面協助，如同他任空服員時，想協助移工的心願。

由於賴威廷曾擔任電視台的實習記者，了解媒體的需求，因此烏日警分局也借重其專長，安排人擔任分局的「急要輿情處理小組」的成員，在下標及內容及影像編輯提供建議。賴威廷可說是多才多藝。

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