落漆！中市300多所中小學 英語外師才25人僅小贏高雄

2019-09-03 12:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市已躍昇全國第二都，但台中市300餘所中小學，僅聘用23名英語外師，新學年僅增加2人，共25名師資人力投入中市英語教學，僅43校受惠，外師數在六都中居後段班，僅小贏高雄的21人；台中市教育局長楊振昇指出，會繼續努力，明年預計增至36人。

各縣市近來積極強化雙語教育，台中市教育局今日在市政會議中進行「雙語教育─培養學生全球移動力」專案報告，現有校園外語師資現況引發關注，楊振昇指出，台中市外語師資原23人，新市府去年上任後因前市府未編列相關預算，他認為比例偏低，當時先用教育局第一預備金增聘2名師資，到108年可達25人。

不過，楊振昇也坦言，台中市的外師人數在六都中偏低，六都中以新北市人數最多達90人，桃園市83人居次，其次依序是台北市49人、台南市42人、台中市25人、高雄市21人，台中市已是全國第二大城，外師人數卻居六都後段班，僅小贏高雄市。

楊振昇指出，台中市有229所國小及71所國中，目前25名外師以2至3校共聘一人，約服務43校，雖然服務校數不多，但僅量山海屯市區均衡分佈，照顧學生學習。

台中副祕書長黃國榮指出，外師人數確實不盡理想，希望教育局研究加強強化之道提早改善；楊振昇指出，目前已積極編列預算，希望明年能編1500萬元，增聘到36師外師，110年達到50名外師。

台中市副市長楊瓊瓔指出，台中市的外師人數只小贏高雄市，確實需要多多努力，因每名外師人事費一年就需140萬元，市府會再加強提昇經費，全力提昇學生外語能力；另指示教育局，在外師人力引進前，先加強學校現有師資的全英語授課能力；另則多舉辦學生英語比賽或國際生活營，讓學生把英語學習融合生活中。

楊振昇指出，外師上課的優勢多是教學活潑，且不以文法限制學生表達，為讓本國英語師資提昇教學，今年暑假也已舉辦研習，請外師協助教學方法傳承，盼藉以提昇本國師資的教學能量，照顧更多學生的英語學習。

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