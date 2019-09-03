保母太粗魯吃官司 嬰幼兒單手被拉騰空、手臂紅腫

2019-09-03 11:26

［記者楊政郡／台中報導］台中市西區某托嬰中心兩保母把嬰幼兒，粗魯的當小狗一樣抓起、放下來挪動位置，有時抓嬰幼兒雙手、有時抓單手對嬰幼兒傷害更大，陳姓幼童（1歲3個月）的母親幫孩子洗澡，發現孩子手臂、手肘紅腫傷害，驚嚇不已，台中地檢署依傷害罪起訴賴、陳兩保母，陳姓園長不起訴處分。

起訴書指出，該托嬰中心在2016年被評鑑為甲等，當時收托26名嬰幼兒、6名保育員，去年8月間社會局稽查未發現任何違規。陳姓幼童是去年3月由母親送到該中心托育，由賴與陳兩保育員負責，兩人均從事保育工作已逾2年。

但從監視器中發現，今年4月1日中午時分，賴員以雙手抓住幼童的上手臂，騰空抓起離地移到幼童的床墊上，4月2日又出現賴員或以雙手或以單手，將該幼童抓起騰空離地來移至幼童身體，動作粗魯像抓小狗一樣。

4月2日當天中午又發現陳員也是雙手抓住該幼童，像抓小狗一樣把該童抓起放在他的床墊上，而上述兩員的粗暴行動作，造成該幼童手臂、手肘出現紅腫，家長提告。

檢察官發現監視器內賴與陳兩員，對其他幼童也是一樣，像抓小狗一樣，一手抓一個，或兩手抓一個，抓起來移動他們的身體，不過其他幼童並未出現受傷，其他幼童家長未提告，檢方原企圖促成兩造和解，但雙方談不攏。

至於陳姓園長，並非行為人，也沒有授意這樣做，給予不起訴處分。

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