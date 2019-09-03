2020台灣燈會在屏東？台中市府宣傳慢半拍挨轟

2019-09-03 09:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府將主辦2020台灣燈會，距離燈會剩不到半年時間。台中市議員鄭功進今日抨擊看不到市府的宣傳與配套措施，連台中市公車候車亭還張貼「2019台灣燈會在屏東」的廣告，民眾不仔細看，會以為明年台灣燈會仍在屏東舉行。

鄭功進表示，2020台灣燈會距今僅剩不到半年，所有宣傳與配套，始終只聞樓梯響，他多次去函市府觀旅局，詢問相關籌備進度，得到的答覆都是「未定案不便公告」，目前市府網站倒數計時器及識別系統外，找不到任何展覽訊息，尤其台灣燈會副燈區將提前在今年耶誕節登場，眼看不到4個月，希望市府不要只會跟中央討錢，宣傳工作卻慢半拍。

鄭功進也接獲民眾反映，在南屯區黎明新村的公車候車亭，還看到「2019台灣燈會在屏東」的廣告，一時以為2020台灣燈會仍在屏東舉行，到底「2020台灣燈會在台中」何時才打算上架？

鄭功進強調，2020台灣燈會3.5億的追加預算墊付案，已全數獲議會通過，識別系統及相關展覽規劃也早定案，市府的宣傳進度，顯然慢很多拍。

林姓民眾也說，日前想邀請國外友人提早訂機票，來台中欣賞台灣燈會，網路上竟找不到任何一則相關展演的資訊，市府的行政效率真的讓人無法苟同。

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