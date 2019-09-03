覬覦KTV女同事 色男撿屍回家性侵偷拍性愛片

2019-09-03 06:15

［記者楊政郡／台中報導］吳男在某KTV當服務生，覬覦女同事「小華」（化名）許久，去年7月有同事離職，多名同事在KTV包廂內飲酒唱歌歡送，「小華」不勝酒力，吳男獻殷勤叫計程車卻載到其租住處乘機性侵，且手持攝影機拍下性交過程及小華裸露的鏡頭，小華醒來後覺得怪怪，一時不知如何反應，回家後確定被性侵而提告，警方在吳住處查到上述性愛影片檔案，成為他性侵鐵證，事後以39萬和解，法官判2年緩刑5年。

而39萬賠償金，吳某已支付3萬元，其餘分36個月支付每月1萬元，一期未付視同全部到期，小華可聲請民事強制執行，情節嚴重可由檢察官聲請撤銷緩刑。

台中地院判決書指出，吳男與小華都是某KTV服務生，去年7月有同事要離職，當月31日多名同事在包廂內飲酒唱歌開歡送會，至翌日清晨6時小華不勝酒力，吳立即呼叫計程車過來，未經許可將小華載到他住處2樓房間休息。

藉由幫她擦拭身體，換上他的T恤給小華穿，見小華已不醒人事，竟乘機性侵，過程中還錄下小華隱私部位，脫掉小華褲子（僅剩T恤），讓她正面躺在床上性侵，而左手持攝影機，將小華胸部、陰部等身體隱私部位，及雙方性交過程全拍下來，將電磁紀錄傳送電腦主機，供自己欣賞。

小華酒後醒來，對於雙方性交記憶模糊，當下若無其事離開。回家後則報警處理，檢警持搜索票至吳某住處搜索，扣得儲存上述性愛檔案之電腦主機，吳並交出攝影機1部及記憶卡1張，坦承犯行。

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