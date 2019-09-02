學校開學 中市教室冷氣裝設率僅2成5 還有逾萬教室待裝設

2019-09-02 20:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校開學，台中近來又恢復悶熱天氣，不少家長關切教室裝設冷氣進度，教育局指出，今年追加預算通過5千萬元，新學年可望增加百班教室裝冷氣；但全市國中小學教室裝設冷氣率僅2成5，仍有逾萬教室還未能裝設，讓家長感嘆「子女恐畢業還等不到」，教育局長楊振昇指出，明年會增加預算逐年完成。

前台中市長林佳龍曾宣布推動全市高中以下教室裝設冷氣，分4年編列25億元逐年裝設完成，近來學校開學，天候悶熱下包括教室裝設冷氣進度及相關政策是否續行，均引起家長關心。

楊振昇指出，台中市國中小學目前已有3300間教室裝設有冷氣，還有逾萬教室目前還沒有冷氣等設備，等待編列預算裝設，目前冷氣裝設率約2成5。

楊振昇指出，市長盧秀燕上任後也極重視改善學生的學習環境，今年已先爭取追加預算，編列5千萬元投入強化教室冷氣工程，但因學校均有電力系統線路老舊須改善等問題，5千萬經費中有8成經費、4千萬元均用來改善電路設備上，新學年可補助100間教室新裝冷氣，預計年底前可完成。

但台中市目前冷氣裝設率僅及2成5，還有逾萬間教室待裝設，有不少家長感嘆，子女常回家反映天氣悶熱，流汗讓衣服溼溼的不舒服，教室雖有電風扇但改善有限，得知還有逾萬間教室等待裝設中，今年僅新增百間教室躍升「冷氣房」，讓家長大嘆，「恐怕子女畢業時都還等不到」。

台中市家長會長協會榮譽理事長洪資源指出，在氣候變遷效應下，夏天愈來愈熱，不少家長反映希望能讓教室裝冷氣改善學生的學習環境，提升學習效率，況且台中市已是全國第2大城，目前國中小學冷氣裝設率遠不如台北市，希望市府能加速完成。

台中市家長會長協會理事長吳政霆也指出，其實不少學校的冷氣均是家長會自行找資源完成，盼市府先列出優先順序，至少先加速改善教室老舊電路等基礎建設，以利家長會引進資源。

楊振昇指出，盧市長也極重視教室冷氣裝設情況，已指示明年會再增加預算推動，將以頂樓、西曬悶熱的教室優先改善，讓更多學生享受更好的教育學習環境；他強調，林前市長之前也是採逐年編列計畫下完成，市府會積極推動相關政策。

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