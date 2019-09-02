霧峰峰堤路千瘡百孔害摔車 民盼快重鋪

2019-09-02 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區峰堤路是中台灣影視基地主要聯外道路，也是眾多朝陽科大學生通行要道，因已經多年沒有全面刨除重封，路面千瘡百孔還出線裂縫，有騎士因此摔車，里民不斷詢問吉峰里長林政逸何時重鋪？立委顏寬恒、市議員林碧秀今天邀集相關單位協調，要求台電9月中前配合完成電桿遷移，讓道路重鋪工程能早日進行。

霧峰吉峰里長林政逸表示，草湖溪旁的峰堤路，是里民和朝陽科技大學學生進出的要道，每天更有許多垃圾車和砂石車等大型車輛通行，造成路面破損，但因已多年未全面重鋪，路面坑洞補了又補，並出現裂縫，整條道路千瘡百孔，之前就有騎士摔車申請國賠，不過拖了1、2年遲遲未見重鋪，里民不斷詢問到底何時重鋪？希望能早日動工。

市議員林碧秀表示，經過約1年的爭取、協調，峰堤路從中台灣影視基地到中正路約1.8公里的路段，將由第三河川局和市府養工處進行重鋪工程，總經費約1千萬，今天邀請立委顏寬恒、第三河川局、市府建設局、台電等單位進行會勘，希望重鋪工程早日進行。

第三河川局秘書古運秀表示，峰堤路在美群橋和草湖橋間的路段，已編列預算進行路面重鋪，但因三河局出口處3根電桿阻礙視線，之前已向台電申請遷移，台電原訂8月中施工，但開挖後發現下方有管線只好停工重新設計，將待台電完成電桿遷移再施工。

立委顏寬恒表示，目前經費都已到位，主要卡在台電的電桿還未遷移，當場要求台電加快流程，要求在9月中前完成電桿遷移後，讓施工單位儘快進場，讓民眾早日有一條安全的道路可回家。

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