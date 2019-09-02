韓國瑜喊摩天輪、賽車場、大機場 網友：林佳龍都做到了

2019-09-02 20:33

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統選舉提名人韓國瑜要蓋愛情摩天輪，又說中部需要大型國際機場、發展賽車產業。臉書粉絲專頁「罷燕行動連線」列出前台中市長林佳龍招商成績，並表示，要拚經濟發大財，「韓國瑜用唬的，盧秀燕用喊的，林佳龍直接做給你看」。台中市政府則表示，今年上半年累計達成5件促進民間投資建設案，投資金額達83.94億元，績效全國第1。

韓國瑜昨（1）日到彰化造勢時表示，中部迫切需要大型的國際機場，且彰化非常適合發展賽車產業鏈。臉書粉絲專頁「罷燕行動連線」特別製作圖卡表示，「要拚經濟發大財，蓋摩天輪？要賽車場？討大機場？韓國瑜用唬的，盧秀燕用喊的，林佳龍直接做給你看」。

「罷燕行動連線」也列出日商三井摩天輪、麗寶國際賽車場、清泉崗門戶計畫都是在林佳龍市長任內招商、開幕及推動。網友也說，「平平都是市長，可以看出哪些有能力，哪些只是愛放屁」。

台中市政府財政局表示，市府今年招商成果亮麗，依據行政院財政部統計，台中市上半年累計達成5件促進民間投資建設案，投資金額達83.94億元，包括商場、停車場等市有土地多元利用，以及歷史建築活化，榮獲上半年地方政府招商績效第1名。

財政局也說，下半年尚有北屯區鑫新平段215地號、西屯區鑫港尾段84地號及清水區銀聯段1593地號等3標地上權案，以及捷運綠線G9-1站、G9-2站土地聯合開發等招商案，歡迎民間踴躍投標參與。

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