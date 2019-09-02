蔡其昌爭取1400萬補強改善梧棲第二公有市場

2019-09-02 12:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區第二公有零售市場耐震係數不足，立法院副院長蔡其昌今天邀經濟部專委王秀麗、台中市政府經發局市場科專員李政文等會勘，爭取經濟部補助982.2萬元，佔70%，另佔30%經費421萬元由市府自籌，總經費共1403.2萬元進行設計施工改善，預計明年10底完工。

蔡其昌表示，梧棲第二公有市場耐震係數不足，經中央、地方配合共1400多萬元經費，將於明年初動工，完工後便可讓來此消費的鄉親更加安心。未來如何將市場活化、提昇開店率是重要議題，期盼台中市政府重視並提出活化計畫，讓草湳社區商機再次動起來。

市議員楊典忠也說，梧棲第二公有市場開店率不佳，政府公帑不應該浪費，台中市政府應盡速提出活化改善計畫，救活這個市場，讓更多海線居民來此消費，帶動草湳社區商機發展。

梧棲區第二公有零售市場係民國86年興建為地下一層、地上二層的鋼筋混凝土建築物，

台中市經濟發展局於去年就現況耐震能力評估，發現有局部滲水鏽蝕、混凝土裂縫及白華（壁癌）等損壞現象，須辦理本建物的耐震補強，以確保安全，經向行政院經濟部申請補助，預計明年初動工進行結構物梁柱系統耐震補強，還有機電及消防工程等，預估明年10月完工。

立法院副院長蔡其昌會勘梧棲第二公有市場 。（記者歐素美攝）

立法院副院長蔡其昌會勘梧棲第二公有市場。（記者歐素美攝）

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