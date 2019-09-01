大肚瑞井挑水節 數百民眾體驗挑水辛苦

2019-09-01 22:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚瑞井社區過去因水資源匱乏，社區民眾飲用水、洗滌，都要靠社區內三口古井辛苦挑水，近來隨著自來水普及，民眾不需再挑水喝，瑞井社區發展協會為了讓民眾了解過去生活狀況，今天舉辦挑水節，吸引200多位民眾參加，大家親身挑水走上石階，體會早年挑水的辛苦。

大肚瑞井社區發展協會總幹事鄭淑麗表示，早年大肚山缺水，附近民眾的用水都要靠社區內的3口古井，其中第1口水質最佳當飲用水，第2口除給牲畜飲用，也當第1口井沒水時的儲備水，第3口則是洗滌用水，過去幾乎每天清晨都可看到民眾挑水的身影，第3口井更是民眾洗衣服，以及社區大小事的訊息交流站，並說自己小時候也曾在這裡洗過布鞋。

鄭淑麗表示，隨著自來水普及，以及農作物噴灑農藥，雖然這3口井至今仍有水源，不過社區民眾已經沒有從這裡挑水喝，為了讓年輕一代可以體驗當年挑水的辛苦，年紀較大的也能回味當年挑水的情景，今天特別舉辦挑水節，吸引200多位民眾參加。

今天參加的民眾，從第1口井裝滿兩桶水後，用扁擔挑著爬坡走上約50公尺的階梯步道，就連瑞井國小的小朋友也來體驗，都說過去用水真的很辛苦。

大肚區長白峨嵋今天也親自下場挑水，笑稱自己雖住在大肚山下，但以前也幫家裡挑過水，因此駕輕就熟一點也不會覺得累，稱讚透過此活動，可讓民眾了解過去的生活方式，並珍惜水資源，計畫明年由公所擴大舉辦，讓更多大小朋友可以一起來體驗。

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