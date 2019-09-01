狂徒！跟妻子吵架 莽夫開BMW撞機車洩憤

2019-09-01 11:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕太狂妄了！台中市林姓男子昨天深夜駕駛BMW豪車，在車內與妻子吵架，林姓機車騎士見他蛇行，勸他「不要這樣開車」，卻讓已怒火攻心的林男，更是火上加油，他不但追撞林姓騎士，還波及路旁2輛機車，更扯的是，他還倒車反覆衝撞機車，中市警局一分局調動5組警網，他乾脆棄車躲入超商，警方逮捕他時，他宣稱一時氣憤，情緒與行為都失控，警方依公共危險罪嫌法辦。

中市警局一分局調查，25歲的林男，可能是富二代，駕駛BMW豪車，昨天深夜11時，於車內跟妻子吵架，林姓騎士見他行車不穩定，偏移車道蛇行，勸他「不要這樣開車」，不料，卻讓已經憤怒不已的林男，更是情緒失控，驅車追撞騎士的機車，並波及周圍2輛機車，所幸無人受傷，上述畫面還被路人拍攝下來。

錄影畫面顯示，林男故意衝撞機車時，路人勸他「少年人，不要這樣」，一位戴著安全帽的騎士，靠近BMW豪車車窗，想制止林男的瘋狂行為，林妻在車內說「不要過來」，路人見他行徑瘋狂，高喊「已經報警了」，他才趕緊驅車逃逸。

中市警局一分局接獲報案，迅速調動5組警網共10名員警緝捕，發現林男把BMW豪車棄置路旁，帶著妻子躲入超商內，案發後約30分鐘將他逮捕，他被捕後情緒慢慢緩和，承認自己情緒失控，警方認為他於馬路衝撞機車之舉，觸犯公共危險罪與毀損罪，將他移送法辦。

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