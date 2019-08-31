「寄望對手分裂內亂不切實際」 蔡其昌曝小英勝選關鍵是這個

2019-08-31 23:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統大選整合不成，「換柱2.0」可能換掉韓國瑜傳聞不斷，郭台銘大談國政參選意圖明顯，是否影響總統蔡英文選情，立院副院長蔡其昌強調，小英總統與對手最大的區隔是守護中華民國的主權、捍衛民主自由，獲得多數台灣人支持，關鍵在於內政執政成績與努力，「選舉寄望在對手的分裂、內亂，不切實際」自己做好才是致勝關鍵。

蔡其昌今晚在簽書會受訪時表示，郭台銘參選總統已定，至少8成機率，但他參選國民黨初選失敗，又出來參選，會受到大眾的質疑，沒有政黨提名、連署門檻都是問題，而且大家對他的事業多數在對岸「這樣的台灣首富競選總統，角色與利益衝突」在決定參選就要做好說明。

至於國民黨提名的總統參選人韓國瑜，傳出換瑜，蔡其昌認為，機會不大，而且韓國瑜支持者都很堅定「鋼打的韓粉」，如果國民黨要換人會得不儐失「換來更多爭議」，因此明年1月大選，他斷定將「熱鬧滾滾、與過去不同！」

對於「韓朱配」韓國瑜與朱立倫搭檔競選，蔡其說，這是國民黨的家務事，但各政黨都要推出最強候選人「朱立倫願意的話，認為任何機會都存在」。

蔡其昌強調，選舉看基本面，蔡英文定位與其他對手有很大的區隔，「守護中華民國的主權、捍衛民主自由」最得年輕人與多數台灣人的支持，但選舉有很多問題，蔡英文獲勝最大的理由，是內政的執政成績的努力，選舉寄望在對手的分裂、內亂，是不切實際，自己做好是致勝關鍵。

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