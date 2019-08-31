盧秀燕宣稱「市府舉債變少了」 議員打臉：市民人均負債3.7萬

2019-08-31 21:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府明年度預算規模達1414億元，市長盧秀燕說「市府舉債變少了」；市議員林祈烽今批評，截至今年7月底，台中市民平均每人負擔公共債務是3.7萬元，市府的財政負擔依然沉重，盧秀燕根本在玩數字遊戲！

市府昨召開市政會議，通過明年度總預算案暨附屬單位預算，歲出預算為1414.90億，比今年增加168.35億元。市長盧秀燕在會中說，做的事變多，花的錢也因此增加，債務卻能減少，因為新市府重視並有效加強財政，將每分預算發揮最大效益。

林祈烽質疑，盧市長講的「舉債變少」，到底是少在哪裡？他請市民上市府官網看最新的市債訊息，截至108年7月底止，市府1年以上公共債務未償餘額為795億元，未滿1年公共債務未償餘額為235億元，平均每人負擔公共債務3萬7000元，自償性公共債務未償餘額（含非營業特種基金）為454億元。台中市的舉債真的有變少嗎？

林祈烽批評，市長不要只會玩數字遊戲，也不要想用話術來欺騙市民，想要做更多的建設，就是需要更多的經費和財源；天下沒有白吃的午餐，市長自己都說台中市現在已是「千億負債俱樂部」的成員，如何讓台中市脫離這個臭名，才是市民最關心、也是最想知道的事情。

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