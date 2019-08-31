攜手70年！97歲夫妻挺過戰亂 坐輪椅走紅毯

2019-08-31 19:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東區公所今天表揚73對白金、鑽石、金婚夫妻，結婚均超過50至70週年，相伴一一生相當不容易，其中，最高齡的白金婚夫妻97歲的鄒超宏與89歲劉競雄從中國隨國軍逃難到越南，再輾轉來台，今天兩人坐著輪椅走紅毯，還比出愛心手勢進場，患難見真情，彼此扶持70年，仍然甜蜜蜜。

鄒超宏爺爺是軍人，與劉競雄194８年在中國成婚，跟著國軍一起打仗，一路逃難到越南富國島，1953年輾轉來台，攜手挺過戰亂，感情一直很恩愛，育有6兒1女，現在有13個孫子、3個曾孫，一家和樂，令人稱羨。

鄒超宏與劉競雄攜手相伴70年，仍恩愛如昔，即使現在都坐輪椅，仍復此看護，接受表揚時也一起坐輪椅進場，合影時也一起比出愛心手勢，女兒說，爸爸個姓急，媽媽就比較忍讓他，從中國逃難到台灣，胼手胝足在台灣安家立業，感情堅貞，連子女都欣羨不已。

東區公所今年表揚白金婚3對、鑽石婚21對及金婚49對，接受各界的讚揚與祝福。區長陳佩玉說，夫妻能相處50年以上很不容易，珍惜婚姻的態度是所有人的最佳典範，也鼓勵現代年輕人要珍惜彼此，努力維繫婚姻情感，尊重對方是夫妻相處之道，也是維持婚姻的不二法門。

衛生局長曾梓展也親臨祝賀，與東區后長陳佩玉共同頒發市長所致贈的「鑽愛永恆．情牽一生」獎牌表揚，議員邱素貞也親自祝賀，立委黃國書、議員鄭功進、李中也也派代表致意。

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