拍瀑拉族跳舞祭祖靈過新年 重現平埔文化

2019-08-31 19:27

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區舊名「沙轆」，是昔日平埔族拍瀑拉族聚落。每年農曆8月2日舉行祖靈祭典，隨著時代變遷，除了以牲禮祭祀祖靈，活動中加入牽田舞蹈，傳統平埔族人祭祀後，進行「走鏢牽田」歌舞。近年文史工作者根據史料，創作出牽田舞蹈，沙鹿區普善寺今天舉行「牽田走標拍瀑拉文化」祭典活動，社區媽媽與民眾載歌載舞，重現傳統平埔族文化。

農曆8月2日是平埔族拍瀑拉族群所屬遷善南北社的過年，平埔族祖靈祭是早年聚落盛事，近年投入拍瀑拉文化研究的弘光科大副教授計文德指出，海線拍瀑拉族4社僅存沙鹿沙轆社有後裔留下，從日治時代就在農曆8月2日於祖祠舉行祭典。近年由沙轆社文化促進會持續推動，「牽田」是指祭拜儀式後，族人圍聚載歌載舞。「走標」是由未婚勇士競走比賽，取得標旗者，可選擇部落女子為妻。

祭典牲禮包括5份生豬肉、5條生魚、5塊豆乾及15個飯團，另有瓶米酒，呼喚祖靈享用，近年因顧慮生豬肉容易酸腐，改為熟豬肉，並增加一盤檳榔。2013年於主祭者祭拜祈福後，安排社區媽媽演出「牽田」歌舞。

計文德說，舞蹈的歌謠是文史工作者簡史朗於埔里採錄耆老吟唱歌謠之後，用樂曲譜出，舞蹈是由里長陳榮輝找舞蹈老師編舞，並製作傳統服飾，每年祭典除了沙鹿僅存的6戶後裔族人參加，也吸引文史工作者共襄盛舉。

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