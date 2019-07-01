罷韓ing！ 北漂台中的正妹後悔投他 努力「贖罪」

2019-07-01 21:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免韓國瑜正在進行式，台灣基進黨台中黨部連2天幫收件，台中黨部指出，才開放2天就有30餘件送達，還有正妹直言後悔去年投韓，除自己填好連署書外，還帶回數份連署書，強調會勸身邊的高雄人一起行動改變，現在想辦法「贖罪」。

台灣基進黨台中黨部召集人吳憲龍指出，響應罷免韓國瑜活動雖是高雄人關注的事，但有不少在台中工作的民眾打電話來關切是否能代收罷免書，這2天開放收連署書湧入30餘份連署書，多是年輕人送來，但也有年近70歲的老翁特地騎機車送來直說，看不下去高雄被韓國瑜糟蹋，一定要行動表達意見。

另有20多歲的年輕正妹，送來連署書時忍不住懺悔說，去年市長選舉時抱著民進黨執政太久，純粹想到「換人做做看」，儘管韓國瑜屢屢爆出爭議行為，她在韓國瑜出訪時前進中聯辦時還沒有太多感覺，直到近來高雄登革熱疫情爆發且日益增加個案，才驚覺將高雄交付在一個無心高雄市政的人身上是多嚴重的事，讓她無法再沈默。

吳憲龍說，這名正妹十分後悔當時把票投給韓國瑜，更氣他只把高雄當跳板，除了自己寫好連署書送來外，也帶回10來分連署書，強調會用力遊說別的高雄人，好好「贖罪」。

吳憲龍說，更有民眾本來想用寄連署書到高雄，又擔心郵件寄丟甚至中途被莫名攔截，把已貼好郵票、裝有連署書的信件送來台中黨部希望能安全被送達高雄，顯示民眾十分重視自己的罷免選擇。

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