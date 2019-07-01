中捷申請新商標 看過的人都說...

2019-07-01 17:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線將在明年底全線通車，車站陸續掛上站名牌，卻不見台中捷運商標。原來是車頭造型的商標被很多人嫌太醜，台中捷運公司已重新設計，並向智慧財產局申請註冊，看過的人有的說「好看多了」、「識別度高」，也有人認為好像台中一中的標誌。

台中捷運商標一波多折，市府曾在2012年舉辦甄選活動，但入選作品沒被採用，2017年又重新甄選，並在2018年4月取得商標註冊。不過，這個車頭造型的設計飽受批評，被說是像狗頭、全罩式安全帽、國劇臉譜、屁股等等。

智慧財產局網站日前出現台中捷運商標申請案，圖案為藍綠2條線組合成「中」字，加上「TMRT台中捷運」字樣。看過的網友說，「好看多了」、「識別度高，有代表性」、「簡單明瞭」，希望趕快啟用這個商標。

也有人認為，「超醜」、應該再修正細節。還有人說，好像台中一中的標誌。甚至有人質疑，這個設計是否代表台中捷運只有藍線、綠線，別想第3條捷運？

台中捷運公司董事長林志盈表示，之前的商標是市府捷運工程處申請，評價兩極，不滿意多於滿意，因此中捷公司請設計顧問公司重新設計，並由專家學者評選，也送市府核定，新的設計代表「台中意象」與「捷運路網」，台中捷運未來不會只有2條路線。

林志盈也說，目前商標正在公開閱覽期間，沒有異議才能正式註冊，若順利註冊，未來除了做為台中捷運公司的識別系統，也會與交通局溝通，用在捷運車站、周邊商品等，做為台中捷運對外的意象。

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