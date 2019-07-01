偵查不公開令人傻眼！ 中市警談減肥 就是不提這些事

2019-07-01 17:45

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕法務部於今年6月15日起實施偵查不公開作業辦法，導致基層警察一片噤若寒蟬，例如上月底發生的保母涉嫌虐童案，任憑網友揣測質疑，甚而發動鄉民包圍保母住處與台中地檢署，警方仍以「偵查不公開」回應，對於重大刑案，把偵查不公開無限上綱，更讓記者「翻白眼」的是，今天（1日）是酒駕「連坐」啟動首日，中市警局大執法，卻對執法結果三緘其口，反而是召開交通員警減肥的分享記者會，讓記者看得很傻眼。

這項記者會於今天下午在市警局交通大隊第二中隊召開，但出席的媒體記者屈指可數，交通員警陳威政展現自己的好身材，現年33歲的他說，自己最胖時體重110公斤，歷經8至9年的長期減重，體重降至現在的85公斤，他減重的方法有三，其一是飲食控制，減少澱粉類的飲食，增加蛋白質的攝取，其二是重量訓練，讓自己的脂肪下降、肌肉增強，其三是毅力。

這項記者會卻惹來記者質疑說，從上月15日起至今，中市已發生多起矚目的刑案，包括引發「鄉民」包圍保母住處與地檢署的虐童疑案，警方皆以偵查不公開搪塞，更讓記者「翻白眼」的是，包含「連坐」等酒駕新法於今天上路，中市警局從6月30日深夜起開始「大執法」，這項執法的成效也不公開，卻召開交通警察甩肉成果分享記者會。

對此，中市警局公關室主任李建興回應指出，因應新修正的「偵查不公開作業辦法」施行，中市警局近來一些單位的主管或新聞承辦人員，對案件的個案認知理解從嚴，讓媒體記者採訪不順利吃閉門羹，實在是抱歉，此舉除了影響警方與媒體長年辛苦建立的良好互動情感外，也影響民眾知的權利。

不過，警察局近日已緊密與各單位研商與檢討修正，以求得共識，希望爾後在不違反法令情況之下，適時能提供相關資訊，或召開記者會，讓媒體記者能順利完成採訪工作，造成大家採訪困擾，懇請見諒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法