台中水湳公園體貼「牠們」 步道燈光只開4小時

2019-07-01 16:11

〔記者張菁雅／台中報導〕水湳中央公園是台中首座位於都會區的森林生態公園，多處可見螢火蟲、鳥類、蜻蜓、蛙類蹤跡，目前開放部分區域供民眾體驗。為避免干擾動物作息，影響生態平衡，台中市政府建設局今日表示，園區步道燈光開啟時間調整為晚間6時至10時，景觀高燈開啟時間仍維持晚間6時至上午5時，提醒民眾注意步道燈開啟時間。

建設局長陳大田說明，中央公園園區內燈光照明分為2大部分，第1部分為園區外側配合都市審議退縮範圍，沿線規劃高度4.6公尺的景觀高燈，採用LED燈具照明，提供道路兩側人行道、自行車道及植生綠道使用。第2部分則是園區內各系統步道燈光，搭配休憩、運動、親子等不同顏色的步道舖面，分別以紅色、淺藍、白色展現各步道特色，並易於辨別。

陳大田表示，目前中央公園已發現螢火蟲、蜻蜓、蛙類、黑翅鳶等多元生態，因動物活動習性和光源密不可分，例如，鳥類的覺醒、鳴叫與光的強度有關；螢火蟲則以腹部螢光在黑暗中的閃光頻率，做為吸引異性繁殖、溝通的工具，公園內持續照明恐影響生態平衡，造成動物晝夜不分，破壞其生活規律。

因此，中央公園周邊景觀高燈配合日落及天候調整啟閉時間，目前開燈時間為晚間6時至上午5時，園區內的步道燈則僅開啟至晚間10時。

陳大田表示，中央公園已開放部分區域供民眾體驗，提醒民眾到中央公園感受生態美景的同時，也要注意步道燈開啟時間，留意自身安全。另外，中央公園的智慧系統已進入最後驗收階段，施工團隊正緊鑼密鼓進行檢測及改善，預計8月可正式啟用。

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