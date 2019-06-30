生廚餘要發電！ 台中這8個區明起生廚餘須回收

2019-06-30 22:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為發展綠色能源，台中市利用生廚餘發電，配合外埔綠能生態園區第一階段運轉處理量，自7月1日起，優先針對大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區，將啟動生廚餘回收作業，民眾利用「綠圓寶」回收桶收集生廚餘，並交由清潔隊垃圾車沿街收運。

環保局指出，台中市府將閒置已久的外埔堆肥廠轉型再生，興建外埔綠能生態園區，打造全國首座生質能源發電廠，引進生廚餘厭氧發酵技術，盼生廚餘變成可運用的電能，為台中開創循環經濟。

環保局指出，配合綠能生態園區第一階段生廚餘日處理量約25公噸，台中市已往垃圾車只收熟廚餘，明天起將優先針對大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區啟動生廚餘回收作業，為方便市民收集生廚餘，已免費發送「綠圓寶」，讓民眾收放生廚餘。

環保局指出，一般家戶、小吃店及未達60戶的社區大樓，可將生廚餘交由沿街垃圾車回收，垃圾車後方將設置2只不同顏色的廚餘回收桶及標示牌，分別回收生廚餘和熟廚餘，歡迎市民多加使用「綠圓寶」回收桶，事先將生廚餘與熟廚餘分開收集，並交由清潔隊回收。

若是60戶以上的社區大樓，則可向各區清潔隊申請設置生廚餘綠色回收桶，並由專車收運；考量現階段生態園區處理量仍有限，各市場、機關、學校、團體暫不開放申請設置回收桶或專車回收，請民眾仍交由沿街垃圾車回收即可。

環保局提醒，生廚餘指未經烹煮或料理前所挑剩的菜葉、菜心、果皮、果肉、咖啡渣、茶葉渣等，請勿將蛋殼、硬果核（芒果籽、酪梨籽等）、硬果殼（椰子殼、榴槤殼等）、長纖維（筍殼、甘蔗皮、玉米殼等）、花材，以及塑膠繩袋、橡皮筋、稻稈等雜質丟入生廚餘回收桶中。

另配合生態園區處理量增加，將逐步分區分階段啟動其它區域生廚餘回收作業，並事先公告市民週知。

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