屏縣公共建物無障礙 3年改善160處

屏東縣政府近三年輔導改善一百六十處施作無障礙設施。圖為戶所樓梯兩側加裝好抓握施力的扶手。（屏東縣府提供）

增設扶手、施作無障礙廁所 今年將再對70處公共場所輔導優化

推動公共建築物無障礙環境，屏東縣政府近三年針對政府機關、老人文康活動中心、銀行、便利超商、學校等場所，共輔導改善一百六十處，包括增設扶手、施作無障礙廁所等，今年將再針對七十處公共空間清查並輔導，讓高齡及身心障礙者有更好生活的體驗。

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推動成效獲國土署優等肯定

屏東縣府城鄉發展處表示，從二〇〇六年起推動公共建築物行動不便者使用設備與設施改善，訂定分期、分類、分區計畫，委由屏縣建築師公會委派建築師與縣府團隊實地勘查，持續督導並給予建議，推動成效獲國土署二〇二五年「公共建築物無障礙環境督導」城鎮型優等肯定，展現公私單位攜手合作成果。

其中興建於日治時期的台灣銀行中屏分行，近年積極配合縣府營造無障礙環境，拓寬入口坡道到輪椅方便通行的寬度，並施作無障礙廁所、新增樓梯扶手。縣府表示，由於其受限於原始空間，結構安全考量下無法增設升降設備，於一樓設置無障礙櫃台，協助行動不便者辦理業務。

依照規定，新建建築物必須設置無障礙設施，但既有建築因結構已固定，施作難度較高，縣府成立「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」為既有建物研擬替代方案。

確保所有人使用都沒有障礙

屏縣府今年持續清查七十處公共建築物並輔導改善。建築師陳淑玲說明，無障礙環境最核心的重點就是通路問題，必須確保輪椅的使用者可以到達目的地；當使用者在一個場域停留較久時，就需要有無障礙廁所來解決生理需求，所以改善會著重在這些地方，也朝向「通用設計」目標邁進，確保輪椅使用者、老人、小孩、孕婦，以及暫時性行動不便者，所有人在使用上都不會有任何障礙。

屏東縣政府近三年輔導改善一百六十處施作無障礙設施。圖為屏東市戶政事務所入口坡道平整。（屏東縣府提供）

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