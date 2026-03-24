屏縣議員選舉 3個選區女將激戰

屏東女力崛起，屏東市長周佳琪（前排左起）、屏東縣長周春米、縣議員梁育慈、蘇資婷、市民代表饒怡君。（記者葉永騫攝）

下屆屏東縣議員選舉吸引許多女將投入，第一選舉區屏東市、第三選舉區潮州區及第四選舉區東港區，都出現競爭激烈的情況，屏東市預估五搶三，潮州區六搶二、東港區則呈現五搶二的局面，甚至可能擠下尋求連任的男性議員。

屏東市選區現任縣議員有民進黨籍梁育慈、無黨籍蔣月惠、國民黨籍蘇資婷，三人都將爭取連任，目前表態參選的新人有民進黨現任市民代表饒怡君、無黨籍前縣議員陳哲蕙等人，由於婦女保障名額只有三席，競爭激烈。

請繼續往下閱讀...

參選爆炸 潮州內埔6搶2 東港新園5搶2

潮州、內埔區，現任議員有國民黨籍許馨勻、吳慈慧、無黨籍林郁虹等三人爭取連任，新人則有民進黨籍縣議員洪明江特助潘筱潔、前議員潘長成女兒潘炩禕、前無黨籍立委蘇震清助理魏楓凌等三人投入競選，該區婦女保障名額二席，選情格外競爭。

東港、新園區，現任縣議員民進黨籍劉孟君、無黨籍林蔡鳳梅爭取連任，新人則有國民黨縣議會議長的女兒周芸均、縣議員洪宗麒妻子胡嘉玲、縣議員鄭張常敏的女兒鄭喬云，該區保障名額二席，由於該區女性實力堅強，預估當選席次會超出婦女保障名額。

目前只有第二選舉區僅國民黨籍縣議員何春美、宋麗華二人爭取連任，民進黨沒有提名女性參選人，該選區婦女保障名額二席，讓不少民進黨支持者憂心，希望有人挺身而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法