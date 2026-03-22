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    首頁 > 屏東縣

    鐵道倉庫變旅宿 竹田頓物驛啟用

    2026/03/22 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    台鐵舊站長宿舍改建成獨棟Villa。（記者陳彥廷攝）

    台鐵舊站長宿舍改建成獨棟Villa。（記者陳彥廷攝）

    全台最慢活的鐵道文化新地標「頓物驛」昨天正式在竹田車站前開幕！屏東縣政府以「好客．舒活．慢慢走」為核心理念，將台鐵舊有一、二號倉庫重新活化，融合客家元素、日式生活美學與在地特色餐飲，打造可吃、可住、可逛、可拍的旅遊新亮點，邀請旅人走訪竹田，在慢逛、慢食、慢體驗中感受城市魅力。

    竹田鄉早年為全台的大米倉，先從龍頸溪將米運往沿海，以鐵路往北運送在日治時期更有大需求，當時竹田車站就以「頓物」（客語囤放貨物）為名，如今屏縣府活化舊有倉庫，搭配全台灣碩果僅存的木造舊車站建物，「頓物驛」再以嶄新面貌再展風華。

    竹田頓物驛昨天下午啟用剪綵，由客家委員會主委古秀妃與屏東縣長周春米共同主持，象徵承載百年鐵道記憶的歷史場域活化再生，縣府盼將竹田頓物驛打造成為結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與交通旅宿機能的複合式節點，成為旅人走進屏東平原核心的竹田重要據點。

    周春米說，竹田是具深厚客家文化特色的慢城，透過將已成為歷史的舊倉庫的改建營造竹田頓物驛，希望讓這裡成為旅人停留與文化交流的重要據點，館內結合客家特色餐飲、青年旅宿、藝文展演空間與日式獨棟住宿，讓旅人感受客庄文化與生活風景。

    竹田頓物驛昨天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

    竹田頓物驛昨天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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