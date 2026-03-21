南高屏社工表揚 高市12件獲獎稱冠

2026年南高屏社工表揚大會昨天在屏東盛大登場。（記者羅欣貞攝）

三市縣共同主辦 在屏東舉行 共12個獎項、64件入圍

四月二日是「社工日」，高雄市、台南市及屏東縣三縣市共同主辦的「南高屏地區社工專業人員表揚」昨天在屏東舉行，共有十二個獎項，六十四件入圍，其中高雄市獲獎十二件，居南高屏之首。

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屏東縣長周春米表示，自己在參與寄養家庭及特教相關活動時，深刻感受到社工在面對孩子情緒或家庭困境時，始終以笑容與耐心陪伴，以滿滿的熱情投入服務，令人感佩。

高雄兒童身心協助 獲創意特色獎

高雄市社會局家防中心吳汶芳、陳靜怡獲最佳督導獎，楊椀鈞獲明日之星獎，吳俊昌獲福利服務獎，唐巧雲、陳香陵獲保護服務獎，李佳容獲社區服務獎，張宛諭獲社福行政獎，林羿萱獲專業論述獎，另「同行共築」：高雄市精神障礙協作支持模式、六龜地區偏鄉智能障礙者的食育行動服務計畫獲年度最佳方案獎，「以社會工作現場為導向的六歲以下兒童身心評估協助工作試辦計畫」獲創意特色獎，共得獎十二件。

處理高危機案 唐巧雲獲保護服務獎

獲保護服務獎的高雄市唐巧雲投入保護服務八年，處遇兒少保護案件逾五百件，其中涉及精障、酗酒等高危機兒少保案件，唐以專業判斷迅速介入，陪伴兒少走過陰霾。

屏縣 獲5項個人獎、3項團體獎

屏東縣共獲五項個人獎及三項團體獎，包括「最佳督導獎」潮州社會福利服務中心林妍廷、「明日之星獎」社會處長青科蔡沛伶、「福利服務獎」身心障礙福利科林師儂、「保護服務獎」恆春中心陳彥均及「社福行政獎」長青科陳妍樺；團體獎項則由「屏東縣幸福物資銀行」榮獲年度最佳方案獎、「一轉念，社福更近便—社福津貼補助主動清查」獲小型方案獎，「從自由遊戲到包圍縣府孩子做主：以遊戲倡議兒童參與公共治理的行動方案」獲社會倡議獎。

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