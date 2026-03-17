客家六堆運動會 萬巒鄉4連霸

萬巒鄉連續四年奪下六堆運動會冠軍。（記者陳彥廷攝）

客家六堆運動會圓滿落幕，來自六堆十二個鄉、區的選手齊聚競技，其中以精準選拔、培訓鄉內選手的「先鋒堆」萬巒鄉，繼去年以三連霸之姿奪下復刻版的總錦標金盃後，今年再次奪冠，也成為六堆運動史以來，首個締造四連霸的鄉。

寫下六堆300年的歷史紀錄

有大武山下小奧運之稱的六堆運動會，本屆為第六十一屆賽事，多達六千四百名六堆選手以運動聯誼，人數雖不如去年，但競爭程度依舊激烈，最後經過積分計算，再次由萬巒鄉奪下「競賽總錦標」，成功衛冕，連四度奪金盃更寫下六堆三百年的歷史紀錄，可說是名符其實的「先鋒」。

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客委會客家文化發展中心比照國際足總世界盃獎盃保存模式，只要連續獲得三屆總錦標就可以永久保存「復刻版」的獎盃，且還會在背後刻上鄉公所之名，萬巒鄉公所去年就已獲紀念三連霸的金盃，但鄉公所不鬆懈，積極備戰本屆賽事。

萬巒以賽會 凝聚鄉親目標

今年萬巒的選手表現佳，在拔河、桌球、羽球、籃球及田徑賽甚至民俗傳統技藝等大型項目獲不少獎項，連續四年奪得六堆運動會總錦標，鄉長林國順表示，他以此賽會作為凝聚鄉親的目標，共分「選、訓、賽、獎」四階段，首先透過採訪街頭巷尾及鄉親推薦尋覓優秀運動人材，且每年七月就要開始集訓，讓選手能夠提早準備，許多選手都有正職，卻願意響應鄉公所號召，才能拚出好成績。

扶植鄉內學校各項運動社團

學校部分，林國順說，全力扶植鄉內學校各項運動社團，像是新增的法式滾球，就由赤山國小校隊奪冠，教練也獲成人組冠軍，每一位選手都代表著萬巒不服輸、勇往直前的精神，榮耀不僅來自於比賽的勝利，而是能以鄉親團結、凝聚在一起。

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