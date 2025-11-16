為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東縣

    屏東社宅「瑞屏安居」上樑 明年底完工

    2025/11/16 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東瑞屏安居社宅舉行上樑典禮，預定明年底完工。（屏東縣府提供）

    採智慧建築及耐震標章設計 設置托嬰中心與兒童遊戲區

    屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」昨天舉行上梁典禮，縣長周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸一九三六文化園區、台一線道路等，擁有完善生活機能，預計明年底完工，後年入住。

    屏縣首座中央投資 屏市蛋黃區520戶

    「瑞屏安居」基地面積逾一．五公頃，興建兩棟十四層住宅大樓，是屏東首座中央出錢、屏東出地興建社宅，預計於明年十二月完工、後年開放申請入住，提供五百二十戶社會住宅，採智慧建築及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，打造安全、永續且便利的居住環境，社宅一樓設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，讓社區與周邊街區串連共融，實現真正的生活社宅。

    縣長周春米表示，屏東近年來在產業建設上全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，屏北地區已然成為南部半導體S廊帶中最具潛力的新亮點，優質住宅更可以吸引青年返鄉就業。

    「永城好室」、「鶴聲好室」將啟動

    周春米表示，除了「瑞屏安居」之外，即將啟動「永城好室」、「鶴聲好室」，三案合計將在市區提供八百七十三戶社會住宅，形成完整的青年安居與產業發展支撐網絡，在南部半導體S廊帶中展現城市新氣象。

    國家住都中心組長陳建男說，「瑞屏安居」是中央落實居住正義的重要示範案，未來將持續提供高品質的可負擔住宅，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活，透過活化土地、打造綠地開放空間與促進都市更新，社會住宅也正逐步改變城市面貌，形塑更友善的居住環境。

