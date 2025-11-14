為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東縣

    屏東醫院助辦書法展 癌友開幕前辭世

    2025/11/14 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏醫舉辦「筆墨人生」書法展，協助張先生以他最熱愛的方式與世界道別。（記者羅欣貞攝）

    屏醫舉辦「筆墨人生」書法展，協助張先生以他最熱愛的方式與世界道別。（記者羅欣貞攝）

    筆名「東津玉方」的癌末患者張先生鑽研書法逾廿年，兩年前被診斷罹患縱膈腔惡性腫瘤，歷經治療仍不敵病魔，最後住進衛福部屏東醫院安寧病房，為了幫他完成心願，院方為他籌劃人生第一場也是最後一場書法展，可惜他等不到開幕，於展前兩天辭世，享年五十六歲，書法展昨開幕，名歌手陳明章特地南下為這位鐵粉兼好友的特展獻唱歌曲。

    張先生經歷多次化療與手術，即使身體漸漸虛弱，依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿方才停下筆，好友屏東醫院醫師李昆興支持鼓勵他，提議在醫院藝廊為他舉辦人生首場書法創作個展，由於其創作多數贈予友人，籌辦期間特別商情朋友們借出作品。

    展場布置完成後，張先生曾到場巡禮，看到現場陳列著自己歷年創作的多幅書法與篆刻作品，每一筆、每一劃都蘊藏他著對文字的熱愛與對人生的體悟，也都是他生命的一部分，他說，「希望媽媽能親眼看到，兒子曾經用筆墨記錄過生命的光」。

    屏東醫院長王森稔表示，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應，能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴的人文時刻，「筆墨人生」書法展展出四、五十件作品，於醫院二樓屏杏藝廊展至十二月三十一日止。

