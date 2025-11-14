為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 屏東縣

    搬演眷村好戲 「星村有喜事」21日登場

    2025/11/14 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    「星村有喜事」將重現八十年代眷村喜宴。（屏縣府提供）

    由知名製作人王偉忠監製的沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，將於十一月廿一日、廿二日下午六點三十分，在屏東勝利星村星星廣場登場，融合戲劇表演與辦桌文化，帶領民眾走進八〇年代眷村喜宴，體驗最道地的人情味。

    屏東縣政府文化處表示，全新升級版「星村有喜事」作品延續在眷村演眷村好戲的精神，結合經典歌舞、歷史實景與特技表演，並融入喜宴辦桌的互動形式，讓觀眾不只是看戲，而是親身參與婚禮，化身村民賓客，邊看、邊吃、邊笑、邊唱，共同沉浸於八〇年代的熱鬧氛圍。

    以一九八七年夏夜、台灣剛解嚴的眷村為背景，講述村長老王為女兒出嫁的種種情感糾結；婚宴中，康樂隊老戰友重聚展現雜耍與魔術，村長夫人高歌黃梅調與西洋金曲，新娘佳佳從二樓驚喜獻唱，而木訥的新郎國偉也在親友鼓勵下完成表演挑戰，贏得滿堂喝采。

    文化處表示，今年卡司陣容由岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆領銜主演，共同打造一齣笑中帶淚，溫情滿滿的舞台劇；廿一日、廿二日一連兩場演出，「辦桌席」線上開賣立即秒殺，民眾可免費參加「一般席」，活動並加碼提供限量美食，歡迎民眾一同到村子重溫眷村的人情與時代風華。

