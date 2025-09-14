屏東銀閃閃挑戰賽 600位長者參賽

屏縣銀閃閃跨界挑戰賽的積木創意組，長輩們發揮創意蓋自己的城堡。（記者羅欣貞攝）

2025/09/14 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為增進高齡者健康與自主、提升社會連結，屏東縣政府昨天在縣立體育館舉辦「LEVEL UP！銀閃閃跨界挑戰賽」，吸引六十八隊、超過六百位五十五歲以上長者參賽，今年活動首度納入電玩遊戲與積木創作兩項競賽，打破年齡框架，長輩們勇敢跨界挑戰，直呼「太好玩了」。

首納電玩與積木 長輩說太好玩了

今年競賽項目融合認知、動作及趣味性元素，包括電玩、積木及組合式關卡等三項，縣府鼓勵長者親身體驗數位互動的樂趣，透過積木激發創造力與空間感，也維持手部靈活度與認知活化。

許多長輩原本對參加電玩競賽感到猶豫，但在工作人員引導與隊友鼓勵下，紛紛放下心中顧慮，勇敢嘗試，結果玩得超開心，笑聲與尖叫聲不斷，直呼「原來電玩也可以這麼簡單有趣、又有挑戰性」。

競賽以年齡分組競賽，包括五十五至六十四歲壯士組、六十五至七十四歲勇士組、七十五歲以上戰士組，讓長輩在相近的體能與經驗中公平競技，參賽者中最高齡九十五歲，展現活到老、學到老的精神。

縣府表示，希望透過有趣的挑戰和比賽，鼓勵更多長輩走出家門，結交朋友，豐富生活圈，讓日子過得更精彩，未來也將持續推出更多結合趣味與健康的活動，讓長輩在熟悉與新奇之間，找到屬於自己的快樂節奏。

