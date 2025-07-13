屏東西市場 盼轉型美食街、特色市集

2025/07/13 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東西市場開幕即將滿一週年，一年來因為油煙、停車等問題造成生意直轉而下，不少攤商放棄經營，縣府針對設備問題改善，市場自治會近日則舉辦各項活動來促進消費，獲得不錯效果，未來希望轉型往美食街及特色市集發展，讓西市場重生。

屏東西市場開幕將滿一週年，為慶祝週年慶舉辦一連串活動，本月從十一日到二十日消費，滿一百元就能集一點換禮物，一點送飲料提袋、五點送摸彩券、十點加購冰霸杯只要四十九元，加購九十九元帶回超時尚杜邦紙購物袋，昨天有青少年組卡拉ok歌唱比賽，今是成人組，假日也會舉辦特色市集。

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屏東西市場自治會表示，西市場開幕時曾吸引大批人潮前來，但因油煙等問題沒有解決、加上攤位規劃、停車問題，造成人潮大幅下降，攤商收益縮減，不少攤商退出。

由於西市場是第一個由傳統市場變更為新式市場，因此引發了許多民代的關切，屏東縣政府今年決定針對油煙問題進行改善，但還要一段時間處理，為了吸引民眾前來消費，自治會也進行內部調整，近期更舉辦各項活動和特色市集，明顯獲得不錯效果，人潮有增加情況，認為未來應朝著美食街和特色市集來發展，在調整策略及改善設備後，希望讓西市場重返榮光。

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