屏東營頭廟門聯學測入題 撰者說創作緣由

大潭保安宮的五營門聯，成為去年學測考題。（記者陳彥廷攝）

2025/07/13 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大潭保安宮的南營營頭廟的門聯，在去年大學學測成為社會科題目，昨天是出題後首度進行大規模的「迎王」遶境，當時撰寫者李明家也參與遶境，眼見作品竟然成為大學考題，出面說明當初的創作緣由，由於昨天正逢大學分科測驗，讓人是直呼巧合。

去年大學學測在社會科中一題以兩座營頭廟的門聯「南狩丙丁民有慶、營鎮鯤溟國無災」及「北巡壬癸軍威壯、營靖洪流將令嚴」，要考生依門聯所意義判斷地名，讓學生學以致用，而必須出門走走深入巷弄的題目被讚有水準，最後答案公佈為東港鎮內的「大潭、後塭仔」選項，在當時也掀起鎮內一陣「考古風」。

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「我寫的啦！」，八十五歲的的大潭在地耆老李明家是國中老師退休，曾擔任當地大廟保安宮的管理人，因此在重建東南西北中等五營的營頭廟時，門聯全由他一手操刀，沒想到在數十年後的大潭迎王，因緣巧合下得知他的門聯被選為大考題目。

李明家說，天干中甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸分別為東、南、中、西、北的代稱，大潭北方為牛埔溪，早年堤岸未加高極易氾濫，因此以營靖洪流為主題，南方則是接近大鵬灣，早年同樣有西南長浪海水倒灌的情形，就如同有大隻的「鯤」在內興風作浪，且鯤溟本身就是大海之意，《莊子》中更曾有鯤化身為鵬的傳說，與大鵬灣地名有更深層次的交織。

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