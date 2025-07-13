救墾丁旅遊 業者：普發現金不如振興

國旅慘淡，墾丁業者推出二公尺高的「大黃蜂」受旅客歡迎。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/13 05:30

鼓勵出遊措施 不只有利國旅 也能帶動各行業復甦

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁暑假旅遊旺季卻面臨空前危機，受丹娜絲颱風與國旅低迷影響，當地飯店住房率慘淡，七月僅五成，八月更跌至三成左右，業者無不絞盡腦汁搶客。但也期盼政府能有策略鼓勵消費者出遊，更強調在野黨力推的普發現金不如振興，畢竟通膨物價高漲，透過旅遊業復甦帶動各行業，比起聊勝於無的一萬現金更利民生。

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風災影響 暑假住房率不到5成

「不振興經濟，萬元現金跟放煙火一樣！」一名資深旅遊從業人員說，許多旅宿業的電價及成本支出已經比往年高上一倍，但國旅人數卻是腰折一半以上，在野黨這普發萬元現金的政策，如果能改為振興國內各行業的消費，對於整個國家經濟及民眾荷包都有幫助，更能讓為國旅注入一劑強心針。

業者推2公尺高「大黃蜂」救援

墾丁福華總經理張積光說，國人瘋出國已經衝擊全台國旅，加上颱風過後，南部遊客多忙於整理家園，影響出遊意願，飯店只能靠創意突圍。推出多元活動，盼能帶動人潮，重現墾丁往日榮景，飯店為了創新祭出二公尺高的「大黃蜂」登場，雄壯威武的英姿讓大人小孩為之瘋狂。但也希望政府重視國旅產業下滑會影響所有相關產業，希望比照疫情時重視整個產業鏈的低迷。

凱撒祭早鳥優惠及長住專案搶客

同時，墾丁凱撒也推出多項優惠搶客，包括早鳥優惠、資深玩家專案及「買三送一」長住專案，力求拉抬住房率。墾丁正面臨史上最慘的遊客新低，業者使出渾身解數，盼喚回遊客熱情，讓國境之南重燃生機，也盼朝野針對國旅推出振興措施。

此外，日前疑似食品中毒案引發關注的墾丁凱撒飯店案，屏東縣衛生局調查後昨確認，檢體驗體與環境樣本均未檢出病原菌，判定無因果關係，食品中毒案不成立。飯店雖暫未回應調查細節，但透露已親自致電關心兩旅遊團後續狀況，透過細膩的服務，讓國旅遊客不僅未怪罪飯店，甚至部分團員力挺業者，強調對墾丁旅遊信心不減，未來仍會回訪消費，力挺在地觀光。

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