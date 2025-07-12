《屏縣》大潭小迎王 保安宮「煮油淨宅」

大潭「煮油淨宅」儀式，執事人員以樹枝沾油鞭淨化。 （記者陳彥廷攝）

2025/07/12 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每三年一科的東港迎王平安祭典列屬國家無形文化資產，但其實在東港的農村區域大潭里，也有小而美且獨樹一格的迎王祭典，包括宣告啟動的煮油淨宅儀式，大潭保安宮廟方昨天到大鵬灣畔「請水」迎王，下午二時許迎請「薛府大千歲」下凡，今天將進行遶境，為庄頭賜福。

有別於東港迎王，大潭的迎王又被稱為小迎王，每三年一科，固定在農曆六月十七日到大鵬灣的落日灣進行請水，與接近漁村的迎王略有不同，在迎請王駕前，還要全庄茹素「作醮」，凝聚整個庄頭的向心力。

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曾當過保安宮管理人的在地耆老李明家說，大潭迎王歷史甚早，相傳西元一六六七年就有迎請的歷史，而當時大鵬灣範圍甚廣，雖說是農村，但有許多人是在大鵬灣討海為生，也因此有了到大鵬灣迎請王駕的習俗。

昨天中午保安宮廟方隊伍魚貫而出前往落日灣，在法事過後迎請天庭御史下凡，下午二時許正式宣告「薛府大千歲」王駕駕臨，眾人鳴炮，歡欣鼓舞將大千歲迎回保安宮。

大潭迎王除了提早茹素淨化全庄外，還有「煮油淨宅」的儀式，由三個人組成的隊伍，在王駕駕臨前就要淨化全庄，而淨化的物品竟是煮滾的熱油，執事人員抬著油鍋，巡視庄內每間家戶，在家戶貼上符令後，就會以樹枝沾油鞭甩淨化，連國小校園也不例外，準備迎請王駕前來驅除魑魅，巡境賜福。

東港的大潭迎王「煮油淨宅」儀式。 （記者陳彥廷攝）

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