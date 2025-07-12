為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏縣風災農損9500萬元 香蕉最嚴重

    屏東縣長周春米（前排右二）勘查香蕉受損情形，了解農友需求。（屏東縣府提供）

    屏東縣長周春米（前排右二）勘查香蕉受損情形，了解農友需求。（屏東縣府提供）

    2025/07/12 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風侵襲南台灣，加上連日豪雨，屏東縣農業災損到昨天已超過九千五百多萬元，縣長周春米昨天前往萬巒、萬丹、里港等地勘災，指示盡速協助農民重建復耕，認為極端氣候將成為常態，不能等天災發生後才補救，必須從前端建構更具防災韌性的農業生產環境，縣府將向中央爭取農業資材補助，讓農民的努力不再一夕化為烏有。

    縣長︰向中央爭取資材補助

    屏東縣政府統計，截至十一日止，全縣農業受損面積約一千二百九十二公頃餘，包括香蕉、檸檬、番石榴、紅龍果、瓜類、豆類、花卉與蔬菜等，損失金額達九千五百多萬元，其中以香蕉為最大宗，受損面積約五百八十公頃、損失金額近四千二百萬元。

    啟動現金救助與低利貸款

    周春米昨天勘災並為農民朋友加油打氣，表示農業部已公告啟動天然災害救助，提供現金救助與低利貸款，屏東縣品項包括木瓜、香蕉、苦瓜、胡瓜、紅龍果及恆春鎮大豆等作物，請農友趕快向各鄉鎮公所申報，要求從速、從簡、免現勘，簡化申領流程，讓農友儘早展開復耕。

    申報從速、從簡、免現勘

    她也提到，農業資材的補助仍有很大的進步空間，例如萬巒一名女蕉農種四千多棵香蕉，卻因南投竹山竹管供應不足，只買到三分之一，其餘三分之二因沒有支撐而倒伏，認為中央應考量將錏管等耐災性設施列為補助範圍。

    周春米表示，現在除了要強化災後復原，更要加強災前準備與風險管理，現行的農業生產模式、資材供應、設施設計甚至補助制度，都應該全面檢討與調整，地方政府會全力配合中央，打造更具防災韌性的農業生產環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播